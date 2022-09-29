Власти Грузии резко осудили визит Лукашенко в Абхазию

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября прибыл в Абхазию с официальном визитом, где встретился с главой региона Асланом Бжанией. Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, передает БелТА.

Лукашенко и Бжания обсудили экономические проекты и перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и самопровозглашенной Абхазии.

"Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он [Путин] говорит, нельзя бросать, надо помогать", - сказал Лукашенко при встрече.

Президент Беларуси поделился, что перед визитом обсуждал вопросы по Абхазии с Путиным.

"Он [Путин] очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии", - сказал Лукашенко.

Визит Лукашенко решительно осудили грузинские власти.

"Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это неприемлемое нарушение Закона Грузии об оккупированных территориях, принципов наших двусторонних отношений и международного права", - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили также осудил визит белорусского президента в Абхазию.

"Осуждаю "визит" Лукашенко в грузинский регион Абхазия, оккупированный Россией, и его встречи с российским оккупационным режимом. Этот шаг нарушает закон об оккупированных территориях и противоречит международному праву, а также двусторонним отношениям между нашими странами", - заявил грузинский премьер.

Ранее спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазии Валерий Кварчия рассказал, что у правительства нет планов входить в состав Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990138-vlasti-gruzii-rezko-osudili-vizit-lukashenko-v-abhaziyu/