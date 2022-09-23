Кто попадет под амнистию после январских беспорядков, объяснили в Генпрокуратуре

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В своем послании президент Казахстана объявил об амнистии для некоторых участников январских беспорядков. Генпрокуратура подготовила документ, в котором указано, сколько человек попадет под амнистию и предлагаются возможные условия для них. Документ был опубликован на портале "Открытых НПА".

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, под амнистию попадают:

383 человека по 391 уголовному делу, которые еще находятся в производстве органов досудебного расследования;

по 391 уголовному делу, которые еще находятся в производстве органов досудебного расследования; 102 человека по 36 делам, находящимся в суде;

по 36 делам, находящимся в суде; 1035 человек, которым вынесли приговор. Из них отбывают наказание в местах лишения свободы – 93, под пробацией – 930, назначены штрафы – 3, общественные работы – 9.

При этом в ведомстве предложили два варианта применения амнистии.

В первом случае предлагается амнистировать лиц указанной категории, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, с исключением у них судимости.

Во втором же случае тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, могут полностью освободить от уголовной ответственности, а тем, чьи проступки являются тяжкими или особо тяжкими, могут сократить срок наказания.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, действие законопроекта не распространяется на лиц, совершивших преступления, связанные с:

государственной изменой;

организацией массовых беспорядков;

коррупционными преступлениями;

террористическими преступлениями;

экстремистскими преступлениями;

пытками.

Также амнистии не подлежат те, кому назначено наказание при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Данный документ будет находиться на публичном обсуждении до 14 октября 2022 года.

Напомним, что 1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию для участников январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989391-kto-popadet-pod-amnistiyu-posle-yanvarskih-besporyadkov-obyasnili-v-genprokurature/