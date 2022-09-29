СМИ узнали возможную дату визита Путина в Астану

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Источник, близкий к российскому МИД, сообщил "Ведомостям", что президент России Владимир Путин может прибыть в Астану с официальным визитом в середине октября для встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Вместе с Путиным в казахстанскую столицу может также приехать спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Источник сообщил, что визит, возможно, состоится 13-14 октября.

"Пока визит прорабатывается", - говорит источник.

Напомним, в начале сентября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал о визите Путина в Астану 12-14 октября. Российский президент примет участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, сообщил тогда Ушаков.

Тем временем Эрдоган рассказал, что сегодня, 29 сентября проведет переговоры с Путиным по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990173-smi-uznali-vozmozhnuyu-datu-vizita-putina-v-astanu/