США предложили Дании сотрудничество в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с датским коллегой Мортеном Бедсковым. В ходе разговора министры договорились сотрудничать в расследовании причин взрывов на "Северных потоках". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны США.

"Госсекретарь Остин выразил полную поддержку Дании, которая начинает расследование взрывов. Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику - Дании. Лидеры договорились продолжать совместную работу по мере развития ситуации", - сказано в сообщении.

Недавно береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков". Первые три были обнаружены 26 сентября.

Швеция, Дания и Германия начали расследование.

Тем временем Белый дом опроверг обвинение в возможной причастности американской стороны к инцидентам на "Северных потоках". В Минобороны Британии посчитали случившееся преднамеренной атакой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990249-ssha-predlozhili-danii-sotrudnichestvo-v-rassledovanii-intsidentov-na-severnyh-potokah/