Белый дом заявил о непричастности Байдена к инцидентам на "Северных потоках"

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время минувшего брифинга с прессой опровергла слухи о том, что якобы президент Байден может иметь отношение к инцидентам на "Северных потоках". Стенограмма брифинга доступна на сайте Белого дома.

Один из присутствующих журналистов зачитал заявление российской стороны. В нем утверждалось, что Джо Байден говорил о намерении завершить деятельность "Северного потока".

Жан-Пьер пояснила слова президента США.

"Президент сказал, что "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что в феврале Германия сделала шаг к его замораживанию, о чем все вы широко сообщали. Так что именно об этом говорил президент в то время", - объяснила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в ночь на 26 сентября сообщили, что в одной из ниток "Северного потока-2" резко упало давление. В трубе, как оказалось, обнаружили дыру, что поспособствовало утечке газа. Вскоре оператор газопровода сообщил, что давление упало на обеих нитках "Северного потока-1".

Специалисты из Германии выразили опасение, что эти газопроводы могут выйти из строя навсегда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990149-belyy-dom-zayavil-o-neprichastnosti-baydena-k-intsidentam-na-severnyh-potokah/