СМИ: Минобороны Британии считает инциденты на "Северных потоках" преднамеренной атакой

Приемная станция газопровода "Северный поток". Фото: Sean Gallup/Getty Images

В министерстве обороны Великобритании предположили, что инциденты на "Северных потоках" являются преднамеренной атакой, передает Sky News со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом, возможно, было использовано взрывное устройство, приводимое в действие дистанционно, говорит источник.

В британском министерстве обороны предполагают, что взрывное устройство было сброшено с борта лодки или установлено рядом с газопроводами при помощи подводного беспилотника.

Напомним, 26 сентября стало известно о трех утечках на "Северных потоках". Первый зафиксировали на одной из ниток "Северного потока-2", еще две - на обеих нитках "Северного потока-1".

Глава Минобороны Латвии назвал инциденты на газопроводах диверсией. Эту же версию произошедшего не исключили в Кремле.

СМИ также сообщили, что береговая охрана Швеции обнаружила новую утечку газа из "Северных потоков".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990158-smi-minoborony-britanii-schitaet-intsidenty-na-severnyh-potokah-prednamerennoy-atakoy/