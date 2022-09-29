Спикер Госдумы напомнил о запрете на выезд из России военнообязанным

Государственная Дума. Фото: Getty Images/ Patrick Donovan

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram, что военнообязанным гражданам, согласно закону, запрещается покидать территорию страны.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - пишет Володин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Ранее Володин рассказал, коснется ли мобилизация депутатов Госдумы. Также стало известно, попадают ли российские актеры и певцы под мобилизацию.

Одновременно с этим министерство обороны России сообщило, что не будет требовать у Казахстана, Грузии и других стран принудительной выдачи российских граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990220-spiker-gosdumy-napomnil-o-zaprete-na-vyezd-iz-rossii-voennoobyazannym/