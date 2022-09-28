Стало известно, попадают ли российские актеры и певцы под частичную мобилизацию

Микрофон в руке. Иллюстративное фото: pexels.com

Могут ли попасть российские артисты под частичную мобилизацию, рассказал в Telegram официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России "Объясняем.рф".

Как оказалось, актеры, певцы и деятели культуры России могут быть мобилизованы.

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - гласит пояснение.

Ранее российский музыкант Тимати сообщил в соцсетях, что после объявления о частичной мобилизации находится в Москве и никуда не собирается уезжать. Он также заявил, что "готов отдать долг Родине". При этом музыкант повестки пока не получил.

Также брони нет у депутатов Государственной Думы России. А первые четыре российских депутата уже изъявили желание отправиться на "спецоперацию".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990055-stalo-izvestno-popadayut-li-rossiyskie-aktery-i-pevtsy-pod-chastichnuyu-mobilizatsiyu/