"У меня нет паники": Тимати заявил, что готов "отдать долг Родине"

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial

Рэпер Тимати заявил, что готов "отдать долг Родине". Он подчеркнул, что находится в Москве и никуда не собирается мигрировать. При этом повестку музыкант пока не получал, передает NUR.KZ.

Об этом Тимати написал в своем Instagram.

"Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу.

Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать", - заявил отец двоих детей.

Он прокомментировал сообщения пользователей соцсети о том, что должен отправиться на фронт.

"В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов", - высказался Тимати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989712-u-menya-net-paniki-timati-zayavil-chto-gotov-otdat-dolg-rodine/