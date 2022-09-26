Лукашенко высказался о россиянах, покинувших страну после объявления о мобилизации

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Кадр из видео: Telegram/Пул Первого

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились для переговоров в Сочи. Они приступили к обсуждению двусторонних вопросов, передает РИА Новости.

"Работа в Самарканде была действительно напряженной, очень много было контактов с коллегами. А у нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографии со встречи двух глав государств.

Лукашенко высказался о гражданах России, которые начали покидать страну после объявления о частичной мобилизации.

"У России 25 млн мобилизационного ресурса. <...> Пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживал, когда в 2020-м году несколько тысяч [белорусских граждан] выехали - просятся назад [сейчас]", - выразил мнение белорусский лидер.

Ранее Лукашенко опроверг информацию о мобилизации в Беларуси.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В связи с этим на границах России с соседствующими государствами образовались длинные очереди из автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989643-lukashenko-vyskazalsya-o-rossiyanah-pokinuvshih-stranu-posle-obyavleniya-o-mobilizatsii/