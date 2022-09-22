"Проехать невозможно": на границе России и Грузии образовалась длинная пробка

Пробка из машин на границе России и Грузии. Кадр из видео: "Эхо Кавказа"

На российско-грузинской границе образовалась многокилометровая очередь из автомобилей. С каждым часом пробка заметно растет. Об этом рассказывают очевидцы в Сети.

На сайте "Эхо Кавказа" опубликовали видеоролик, на котором очевидица снимает образовавшуюся длинную очередь из машин.

"Люди уже на встречку повылазили - кто без очереди, кто стоял уже раньше. Проехать невозможно, граница встала", - говорит автор ролика.

Также сообщали о пробках на российско-монгольской границе на погранпереходе "Кяхта" - "Алтанбулаг". Россияне якобы массово покидали страну, пытаясь попасть в Монголию через Бурятию.

Вскоре в МИД Монголии опровергли данную информацию, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на Eagle.

"На сегодняшний день погранпереход ''Алтанбулаг'' Селенгинского аймака работает в штатном режиме. Никаких очередей нет", - гласит их сообщение.

Погранпереход "Алтанбулаг" расположен в Монголии, "Кяхта" - в Бурятии.

Ранее стало известно о длинных очередях на границе Казахстана и России со стороны Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Ситуацию связывают с объявлением в России частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989139-proehat-nevozmozhno-na-granitse-rossii-i-gruzii-obrazovalas-dlinnaya-probka/