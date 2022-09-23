Лукашенко опроверг информацию о мобилизации в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет никакой мобилизации. Но подчеркнул, что у них регулярно проводятся различные военные учения, передает БелТА.

"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье", - сказал президент Беларуси во время общения с журналистами.

Лукашенко отметил, что в стране регулярно проводятся различные военные учения, чтобы люди могли среагировать на возможные угрозы и имели нужные военные навыки.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. После этого в российских городах прошли акции протеста, а на границах России с несколькими соседствующими странами образовались многокилометровые очереди из автомобилей.

Ситуацию об очередях на границе прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989345-lukashenko-oproverg-informatsiyu-o-mobilizatsii-v-belarusi/