Лукашенко опроверг информацию о мобилизации в Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет никакой мобилизации. Но подчеркнул, что у них регулярно проводятся различные военные учения, передает БелТА.
"Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье", - сказал президент Беларуси во время общения с журналистами.
Лукашенко отметил, что в стране регулярно проводятся различные военные учения, чтобы люди могли среагировать на возможные угрозы и имели нужные военные навыки.
Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. После этого в российских городах прошли акции протеста, а на границах России с несколькими соседствующими странами образовались многокилометровые очереди из автомобилей.
Ситуацию об очередях на границе прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989345-lukashenko-oproverg-informatsiyu-o-mobilizatsii-v-belarusi/