Трансляцию российских новостей запретили в Молдове

Майя Санду. Фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду обнародовала закон, согласно которому в стране будет запрещена трансляция российских новостей, передает NewsMaker.

Закон может вступить в силу 24 июня, сообщила глава Совета телевидения и радио Молдовы Лилиана Вицу.

На данный момент в Молдове действует режим ЧС. И в связи с этим соответствующая комиссия в стране решила запретить трансляцию новостей и передач политического или военного характера из стран, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении. Среди последних оказалась Россия.

Если закон будет принят, то запрет на трансляцию российских новостей и другого вышеперечисленного контента в Молдове будет продлен даже после окончания режима ЧС.

При этом запрет не касается развлекательных передач "без милитаристского содержания".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974767-translyatsiyu-rossiyskih-novostey-zapretili-v-moldove/