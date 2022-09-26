Блинкен заявил о прямом контакте с Россией из-за ядерных угроз

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия, передает CBS.

Блинкен счел риторику Путина "безответственной" и отметил, что Вашингтон и публично, и в частном порядке призвал Москву прекратить "пустые разговоры о ядерном оружии".

"Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими", – заявил Блинкен.

Кроме того, он подчеркнул, что у администрации США есть план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Вашингтон нацелен на то, чтобы остановить войну и не допустить ее расширения.

"Любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для страны, применяющей его, и многих других", – добавил Блинкен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международное сообщество не может позволить Путину "уйти от ответственности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989518-blinken-zayavil-o-pryamom-kontakte-s-rossiey-iz-za-yadernyh-ugroz/