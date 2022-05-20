Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time
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Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 3,3 млн голосов.
Украинский лидер набрал пять процентов всех голосов и занял первую строчку рейтинга.
"Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил мировых лидеров для поддержки Украины", - сказано в сообщении.
После него на втором месте с 3,5% голосов оказался миллиардер Илон Маск, который в прошлом году получил звание "Человека года" журнала Time.
На третьем месте - британский премьер Борис Джонсон с 3,4% голосов. Следом за ним расположились медицинские работники. А на пятой позиции - американский президент Джо Байден.
Весь список будет опубликован 23 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970181-zelenskiy-stal-samym-vliyatelnym-chelovekom-2022-goda-po-versii-zhurnala-time/