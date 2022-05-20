Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 3,3 млн голосов.

Украинский лидер набрал пять процентов всех голосов и занял первую строчку рейтинга.

"Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил мировых лидеров для поддержки Украины", - сказано в сообщении.

После него на втором месте с 3,5% голосов оказался миллиардер Илон Маск, который в прошлом году получил звание "Человека года" журнала Time.

На третьем месте - британский премьер Борис Джонсон с 3,4% голосов. Следом за ним расположились медицинские работники. А на пятой позиции - американский президент Джо Байден.

Весь список будет опубликован 23 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970181-zelenskiy-stal-samym-vliyatelnym-chelovekom-2022-goda-po-versii-zhurnala-time/