Навального отправили в ШИЗО после его высказывания о мобилизации

Алексей Навальный. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российского оппозиционера Алексея Навального снова отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter-аккаунте.

"Навальный снова В ШИЗО (штрафной изолятор - прим.ред.). Его выпустили из ШИЗО вчера после 15 суток, отправили на строгие условия содержания, и спустя ночь - снова посадили в ШИЗО на 12 суток, где он сейчас и находится", - написала Ярмыш на своей странице.

Ранее Навальный, комментируя объявление о частичной мобилизации в России, заявил, что "толком ничего не понятно, но понятно, что все плохо". Он также назвал "военную спецоперацию" России в Украине "преступной войной".

"Уже сейчас понятно, что та преступная война, которая идет, она усугубляется, углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей", – заявил политик.

Напомним, в марте Навального признали виновным в клевете на ветерана ВОВ и оскорблении судьи. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989399-navalnogo-otpravili-v-shizo-posle-ego-vyskazyvaniya-o-mobilizatsii/