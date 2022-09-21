Навальный прокомментировал объявление о частичной мобилизации в России

Алексей Навальный. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал объявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в России, передает Telegram-канал SOTA.

"Толком ничего не понятно, но понятно, что все плохо", – сказал Навальный.

На судебном заседании в городе Коврове политик заявил, что слышал лишь обрывки новостей по радио.

"Я ничего про нее не думаю, потому что я не знаю ничего. Я слышу какие-то обрывки новостей по радио. Вы просто поймите, что я нахожусь все время в камере вот такого вот размера", ­­– добавил он.

Навальный также отметил, что война в Украине усугубляется.

"Уже сейчас понятно, что та преступная война, которая идет, она усугубляется, углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей", – сказал политик.

Отмечается, что городской суд Коврова отклонил иск Навального к колонии.

Напомним, сегодня, 21 сентября, российский президент Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил о частичной мобилизации в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988921-navalnyy-prokommentiroval-obyavlenie-o-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii/