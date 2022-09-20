Литва начала рассматривать вопрос о запрете въезда для граждан Беларуси

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото: Pixabay

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что их правительство рассматривает запрет на въезд туристов из Беларуси по шенгенской визе, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Kauno diena.

"Я очень четко вижу, что белорусский режим также участвует в боевых действиях [в Украине], ведет гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Я думаю, что есть очень серьезные аргументы для включения в это решение и граждан Беларуси", - сказала глава литовского МВД.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для российских граждан с шенгенской визой, которая была выдана третьей страной.

До этого еще девять стран ЕС перестали принимать документы россиян на туристические визы. А с 12 сентября Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988608-litva-nachala-rassmatrivat-vopros-o-zaprete-vezda-dlya-grazhdan-belarusi/