СМИ: Полиция Германии начала обыски в имении Алишера Усманова

Алишер Усманов. Фото: Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Полиция в Германии начала обыск в имении российского миллиардера Алишера Усманова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и других нарушениях, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Spiegel.

250 сотрудников Федеральной уголовной полиции Германии и службы расследований налоговой проводят обыск в имении олигарха. Недвижимость расположена в районе озера Тегернзее, в 60 км к югу от Мюнхена.

Подготовка к обыскам длилась несколько месяцев - полиция собирала доказательства.

Согласно неофициальным данным, Усманов уклонился от уплаты налогов на 555 млн евро в период с 2014 по 2022 год. Помимо неуплаты налогов, его подозревают в отмывании средств и нарушении законодательства о торговле.

С начала войны в Украине в Германии конфисковали яхту Усманова, в Италии конфисковали его пуленепробиваемый Mercedes, также забрали яхту его сестры в Гамбурге.

В Италии также заморозили его активы на 66 млн евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988922-smi-politsiya-germanii-nachala-obyski-v-imenii-alishera-usmanova/