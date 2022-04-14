СМИ: Власти Гамбурга конфисковали яхту сестры Усманова

Яхта Dilbar. Фото: Sabri Kesen/Anadolu Agency via Getty Images

Власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar сестры российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, которая также попала под санкции ЕС, передает Bloomberg.

Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) ФРГ заявило, что владельцем яхты Dilbar является Гульбахор Исмаилова, сестра российского бизнесмена Алишера Усманова.

"Поэтому роскошная яхта Dilbar подпадает под действие закона о санкциях и может быть законно конфискована в Гамбурге", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что 156-метровое судно, названное в честь матери Усманова, проходило переоборудование в портовом городе на севере Германии. По данным Министерства финансов США, на яхте расположены 25-метровый бассейн и две вертолетные площадки. Оценивается это судно в 750 миллионов долларов.

Ранее в Италии заморозили шесть компаний попавшего под санкции российского миллиардера Алишера Усманова. Общая их стоимость составила 66 миллионов евро. Кроме того, роскошный бронеавтомобиль Усманова за 600 тысяч евро был конфискован на острове Сардиния в рамках наложенных Евросоюзом санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964942-smi-vlasti-gamburga-konfiskovali-yahtu-sestry-usmanova/