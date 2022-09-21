Латвия не будет выдавать визы россиянам, уклоняющимся от частичной мобилизации

Рига, Латвия. Иллюстративное фото: Pexels

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что страна не будет выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от частичной мобилизации.

Также остаются в силе ограничения на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами, которые были введены с 19 сентября.

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами", - сказал Ринкевич.

Частичная мобилизация в России была объявлена сегодня, 21 сентября.

Вскоре министр обороны Сергей Шойгу рассказал, кто из российских граждан попадает под частичную мобилизацию. При этом он отметил, что срочников или студентов отправлять на "спецоперацию" в России не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988917-latviya-ne-budet-vydavat-vizy-rossiyanam-uklonyayuschimsya-ot-chastichnoy-mobilizatsii/