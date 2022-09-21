Шойгу озвучил задачи частичной мобилизации в России

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в первую очередь необходима для контроля линии соприкосновения в тысячи километров и освобожденных территорий, передает РИА Новости.

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, – она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа – я имею в виду, частичная мобилизация", – сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ также заявил, что главная задача российской "спецоперации" выполняется, пишет издание.

"Есть главная, основная задача, которая была поставлена. Эта задача выполняется. Мы делаем все для того, чтобы она была выполнена", – отметил он.

Шойгу сообщил, что частичной мобилизации подлежат те граждане, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт. Он добавил, что срочников или студентов отправлять на "спецоперацию" в России не будут.

Он также рассказал, что потери России в "спецоперации" в Украине составили 5937 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988897-shoygu-ozvuchil-zadachi-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii/