США ввели санкции против Кабаевой и других россиян

Алина Кабаева на Олимпийских играх в 2014 году. Фото: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images

США расширили санкции против России. На этот раз в список попали бывшая российская гимнастка Алина Кабаева и еще несколько человек. Сообщение опубликовано на сайте американского министерства финансов.

Ранее против Кабаевой ввели санкции ЕС и Британия.

Также ограничения США были наложены на совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева, а его яхта за 120 млн долларов была арестована. В подсанкционном списке теперь числятся сын Гурьева, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко и другие.

"Министерство финансов будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что российская элита и кремлевские пособники привлечены к ответственности", - приводятся в сообщении слова главы минфина США Джанет Йеллен.

В начале июня США ввели санкции против Захаровой и других россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981450-ssha-vveli-sanktsii-protiv-kabaevoy-i-drugih-rossiyan/