США ввели санкции против Кабаевой и других россиян
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США расширили санкции против России. На этот раз в список попали бывшая российская гимнастка Алина Кабаева и еще несколько человек. Сообщение опубликовано на сайте американского министерства финансов.
Ранее против Кабаевой ввели санкции ЕС и Британия.
Также ограничения США были наложены на совладельца "Фосагро" Андрея Гурьева, а его яхта за 120 млн долларов была арестована. В подсанкционном списке теперь числятся сын Гурьева, владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко и другие.
"Министерство финансов будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что российская элита и кремлевские пособники привлечены к ответственности", - приводятся в сообщении слова главы минфина США Джанет Йеллен.
В начале июня США ввели санкции против Захаровой и других россиян.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981450-ssha-vveli-sanktsii-protiv-kabaevoy-i-drugih-rossiyan/