В ЛНР допустили проведение референдума о вступлении в состав России

Леонид Пасечник. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Глава непризнанной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что вскоре может состояться референдум по поводу вступления республики в состав России.

Об этом Пасечник сообщил в ходе встречи с журналистами, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию", - сказал политик.

Напомним, что 22 февраля текущего года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. До этого вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности России. Члены Совета выступили за подписание документа.

Стоит отметить, что кроме РФ ни одна страна мира не признала эти государства независимыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962294-v-lnr-dopustili-provedenie-referenduma-o-vstuplenii-v-sostav-rossii/