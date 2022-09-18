Кыргызстан сообщил о стабилизации обстановки на границе

Сетка Рабица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представители Госкомитета нацбезопасности КР сообщили о том, что ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана сейчас спокойная, попыток эскалации отмечено не было, передает издание 24.kg.

В пресс-центре ГКНБ Кыргызстана отметили, что по состоянию на 14:00 обстановка на кыргызско-таджикской границе остается спокойной с тенденцией на ее стабилизацию.

"На линии границы каких-либо попыток эскалации, выстрелов не отмечено. Стороны сохраняют договоренности о прекращении огня и отводе сил, работа в этом направлении продолжается.

Комиссии осуществляют совместную деятельность по деэскалации обстановки на приграничной территории и снижению напряженности между двумя государствами. На месте глава ГКНБ Камчыбек Ташиев продолжает вести переговоры с таджикскими оппонентами", — говорится в сообщении кыргызского ведомства.

Напомним, сегодня Минздрав КР сообщил, что число погибших в результате боевых столкновений на границе с Таджикистаном увеличилось до 36 человек. В свою очередь, в Таджикистане заявили об обстреле одного из сел со стороны Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988381-kyrgyzstan-soobschil-o-stabilizatsii-obstanovki-na-granitse/