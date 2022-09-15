Путин прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Владимир Путин. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Президент России Владимир Путин прилетел в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15 и 16 сентября, передает РИА Новости.

На мероприятии Путин планирует провести ряд двусторонних встреч. А именно российский президент намерен встретиться с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Турции. Как сообщил агентству источник, Путин обсудит с Эрдоганом поставки российского газа и детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.

Отмечается, что на саммите ШОС будут обсуждаться усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения организации.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит организовать его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987902-putin-pribyl-v-uzbekistan-dlya-uchastiya-v-sammite-shos/