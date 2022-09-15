США рассказали, будут ли объявлять Россию государством-спонсором терроризма

Нед Прайс. Кадр из видео: YouTube/PBS News Hour

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на минувшем брифинге рассказал, собирается ли американское правительство объявлять Россию государством-спонсором терроризма. Стенограмма брифинга доступна на официальном сайте ведомства.

Прайс сообщил, что администрация Байдена взаимодействует с Конгрессом по поводу данного вопроса. Одновременно с этим в правительстве считают, что включение России в список стран-спонсоров терроризма может повлечь непредвиденные обстоятельства.

"Есть и непредвиденные последствия, которые могут возникнуть при включении России в список государств-спонсоров терроризма. Мы считаем, что существуют более целенаправленные подходы, которые мы могли бы использовать, чтобы призвать российскую экономику и российское правительство к ответу, чтобы продолжать навязывать эти огромные расходы и последствия, не вызывая непредвиденных последствий", - сказал Прайс.

По словам Прайса, если они включат Россию в данный список, могут пострадать партнеры Вашингтона. Помимо этого, будут затруднены поставки гуманитарной помощи в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987842-ssha-rasskazali-budut-li-obyavlyat-rossiyu-gosudarstvom-sponsorom-terrorizma/