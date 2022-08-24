Очередной митинг с требованием отставки Пашиняна прошел в Армении

Митинг в Ереване. Кадр из видео: YouTube/NEWS AM

В столице Армении прошел митинг. Лидер оппозиционного "Движения независимости" Эдгар Казарян заявил, что намерен встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном и требовать его отставки, передает Sputnik Армения.

Митинг был приурочен ко Дню принятия декларации о независимости Армении, который отмечается 23 августа.

По словам Казаряна, он намеревался добиться встречи с Пашиняном, чтобы передать ему требование об отставке.

"Никол Пашинян проявит мудрость, если подпишет заявление об уходе. И если подпишет, то я попрошу персонал правительства отправить оригинал документа в администрацию президента, а копию – мне. С этой копией я вернусь сюда к вам и выпью 50 граммов коньяка", – сказал он.

Однако лидер "Движения независимости" Эдгар Казарян не смог добиться встречи с Пашиняном. Полицейские, стоявшие у здания правительства, сообщили, что премьера в здании нет.

В конце мая протестующие в Ереване заблокировали резиденцию президента Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984545-ocherednoy-miting-s-trebovaniem-otstavki-pashinyana-proshel-v-armenii/