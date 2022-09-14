Арестович заявил о наказании для граждан Украины, поменявших паспорт на российский

Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что граждане Украины, которые добровольно поменяли свой паспорт на российский, будут наказаны. Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Арестович заявил, что никаких "сантиментов" к россиянам, пришедшим в Украину, и тем украинцам, которые присоединились к ним, не будет.

"Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, вы все понесете наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", - написал он.

Но при этом политик отметил, что наказывать тех украинцев, которых вынудили поменять паспорт, не будут.

"Тех, кого заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам, наказывать не будут. Но это должны установить следственные органы и суд", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил о намерении участвовать в президентских выборах в Украине, если Зеленский откажется баллотироваться на второй срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987679-arestovich-zayavil-o-nakazanii-dlya-grazhdan-ukrainy-promenyavshih-pasport-na-rossiyskiy/