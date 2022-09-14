США допустили, что Путин может использовать потенциал своей армии "в других местах"

Джон Кирби. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

На минувшем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предположил, что Путин может использовать потенциал российской армии "в других местах". Стенограмма мероприятия доступна на официальном сайте.

"Очевидно, что у них все еще есть вооруженные силы, способные нанести большой ущерб и потери. И мы видели это, к сожалению, в определенной степени в Украине", - сказал он.

Но при этом во время текущей войны в Украине российская армия столкнулась с множеством трудностей, сказал Кирби.

"Но это все еще очень большие и очень мощные вооруженные силы. И у Путина в распоряжении остается огромное количество военного потенциала, который он может использовать не только в Украине, но и, возможно, в других местах", - выразил опасение Кирби.

Ранее украинский лидер Зеленский отказался вести переговоры с Россией в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987637-ssha-dopustili-chto-putin-mozhet-ispolzovat-potentsial-svoey-armii-v-drugih-mestah/