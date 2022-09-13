The Guardian: Еврокомиссия отказалась вводить ограничения цен на российский газ

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Еврокомиссия решила отказаться от идеи введения лимита цен на газ из России. Однако вместо этого предлагает ввести дополнительный налог на избыточную прибыль энергетических компаний, передает The Guardian со ссылкой на источники.

"Исполнительный директор ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, но настаивает на введении дополнительных налогов на "избыточную" прибыль энергетических компаний", – пишет издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа.

СМИ также сообщали, что жители Германии будут платить за газ на сотни евро больше с октября. Эта мера принята для того, чтобы помочь энергетическим компаниям покрыть расходы в условиях кризиса.

А правительство Швейцарии решило сократить потребление газа на 15 процентов в предстоящий зимний период, чтобы избежать возможного дефицита газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987543-the-guardian-evrokomissiya-otkazalas-vvodit-ogranicheniya-tsen-na-rossiyskiy-gaz/