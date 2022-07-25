Глава ЕК заявила, что Европа должна быть готова к полному прекращению поставок газа из России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Thierry Monasse/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, передает "Европейская Правда" со ссылкой на ZDF.

Она также заявила, что Россия не является надежным поставщиком.

"Газпром" намеренно удерживает свои хранилища на низком уровне. Между тем, Россия лишь частично поставляет газ или не поставляет его вообще 12 государствам-членам. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановки поставок газа рано или поздно", - сказала глава ЕК.

Поэтому сейчас необходимо предпринять меры, отметила Урсула фон дер Ляйен. В частности, странам ЕС надо снизить потребление российского газа на 15 процентов со следующего месяца. А это 45 млрд кубометров. Если вначале цель будет добровольной, то в случае объявления Евросоюзом ЧС должна стать обязательной.

Тем временем некоторые страны выступили против данного решения.

Глава ЕК напомнила, что цель стран ЕС - полностью стать независимыми от российского газа не позднее 2027 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980084-glava-ek-zayavila-chto-evropa-dolzhna-byt-gotova-k-polnomu-prekrascheniyu-postavok-gaza-iz-rossii/