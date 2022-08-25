Швейцария сократит потребление газа зимой на 15 процентов

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Швейцарии решило сократить потребление газа на 15 процентов в предстоящий зимний период, чтобы избежать возможного дефицита газа, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.

Потребление газа будет снижено в период с октября по март следующего года.

Кроме того, швейцарское правительство призвало промышленные компании, сферу услуг и владельцев административных зданий снижать температуру на термостатах. Работодателям посоветовали по мере возможности отправить своих сотрудников на удаленную работу, чтобы не отапливать рабочие помещения.

Швейцария, в отличие от других стран ЕС, не имеет газовых хранилищ, а также сама внутри страны не добывает газ.

Чтобы избежать дефицита газа этой зимой, некоторые страны ЕС начали стремительно заполнять свои газовые хранилища и экономить его потребление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984805-shveytsariya-sokratit-potreblenie-gaza-zimoy-na-15-protsentov/