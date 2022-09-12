Зеленский заявил об отключении света в пяти областях Украины

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов по инфраструктуре в пяти областях страны произошло отключение электроэнергии. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Полное отключение электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях", – написал лидер Украины.

Как пишет УНИАН со ссылкой на сообщение ДТЭК Днепровские Электросети, электроснабжение в Днепропетровской области полностью восстановлено.

"Сообщаем, что сейчас все потребители со светом, ситуация стабилизирована", – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в результате обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тыс. семей.

УНИАН сообщает в Telegram-канале, что подача света также восстановлена в Полтавской и Сумской областях.

Ранее Зеленский сообщил, что Украине на восстановление потребуется 600-800 млрд долларов. Украинский лидер подчеркнул, что это лишь примерная сумма, так как боевые действия в стране все еще продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987238-zelenskiy-zayavil-ob-otklyuchenii-sveta-v-pyati-oblastyah-ukrainy/