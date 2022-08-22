Зеленский рассказал, в каком случае переговоры с Россией будут невозможны

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении рассказал, что любые переговоры с Россией будут невозможны в случае проведения в Мариуполе суда над украинскими военнопленными, передает "Украинская Правда" со ссылкой на обращение.

"Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками - над нашими воинами, которые в плену у оккупантов", - заявил Зеленский.

Если российская сторона, несмотря на предупреждения, сделает это, то никаких переговоров с Украиной уже не будет, предупредил украинский лидер.

"Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - сказал Зеленский.

Недавно украинские СМИ сообщили, что первый этап демонстративного суда над украинскими военнопленными якобы может пройти в Мариуполе.

Ранее в CNN Türk сообщили, что Москва смягчила свою позицию по возможной встрече Зеленского и Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984230-zelenskiy-rasskazal-v-kakom-sluchae-peregovory-s-rossiey-budut-nevozmozhny/