Чешский министр допустил выход Венгрии из ЕС

Флаги ЕС и Венгрии. Фото: majorosl/Getty Images

Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из ЕС.

Бек высказался по данному вопросу в эфире радиостанции Сeskу rozhlas Plus, пишет РИА Новости.

Чешский министр отметил, что позиция Венгрии по вопросу санкций против РФ разительно отличается от мнения других членов блока.

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - приводит издание слова политика.

Бек также добавил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.

Министр пообещал, что будет много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.

Напомним, что власти Венгрии не раз высказывались о том, что не будут поддерживать санкции против России, которые могут навредить стране.

Также в июне Венгрия выступила против введения санкций ЕС в отношении патриарха Кирилла.

А совсем недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что они не планируют вводить визовые ограничения для граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987118-cheshskiy-ministr-dopustil-vyhod-vengrii-iz-es/