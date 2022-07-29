Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Южную Корею и заявил о готовности драться с США

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Во время своего выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине со дня заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее и США, передает Bloomberg.

Ким пригрозил, что уничтожит Южную Корею, а также заявил, что готов вступить в схватку с США.

Ранее новоизбранный южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что с его приходом страна будет занимать более суровую позицию в отношении Северной Кореи.

"Южнокорейский режим и его военные головорезы разрабатывают тактику, чтобы противостоять нам в военном отношении. Такая опасная попытка будет немедленно наказана нашей могущественной силой, а режим Юн Сок Еля и его армия будут уничтожены", - заявил в ответ Ким Чен Ын.

Он также заявил, что готов драться с Соединенными Штатами.

Южнокорейская сторона заявила, что готова ответить на провокации.

Наряду с этим стало известно, что КНДР готовится к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия. Сеул призвал Пхеньян вернуться к переговорам по ядерному разоружению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980782-kim-chen-yn-prigrozil-unichtozhit-yuzhnuyu-koreyu-i-zayavil-o-gotovnosti-dratsya-s-ssha/