ООН заявила о признаках возобновления работ на ядерном полигоне в Северной Корее

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Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари заявил, что имеются свидетельства возобновления строительных работ на закрытом в 2018 году ядерном испытательном полигоне Пунгери в Северной Корее.

"Есть признаки возобновления строительных работ на ядерном полигоне Пунгери, который был объявлен закрытым в 2018 году", – говорится в пресс-релизе организации.

Хиари отметил, что Ким Чен Ын в апреле дважды выступал с заявлением, что Пхеньян может в предупредительных целях применить ядерное оружие.

"Заявления такого рода вызывают глубокую обеспокоенность", – сказал представитель ООН.

По его словам, страны-члены ООН должны активизировать усилия по ликвидации ядерного оружия, учитывая продолжающиеся испытания КНДР баллистических ракет.

Ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы Северной Кореи приступили к восстановлению ядерного полигона Пунгери. По их данным, идет строительство входа к комплексу туннелей №3, который раньше назывался Южным порталом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968959-oon-zayavila-o-priznakah-vozobnovleniya-rabot-na-yadernom-poligone-v-severnoy-koree/