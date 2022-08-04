Северная Корея ответила в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием

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Представители от Северной Кореи заявили на конференции ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что ни у кого нет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием, потому что страна не является участницей Договора, передает РИА Новости.

В ответ на обвинения со стороны ряда стран-участниц на конференции постпредство КНДР при ООН заявило, что страна давно вышла из Договора. К тому же за Северной Кореей остается право на самооборону.

"Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону", - сказала северокорейская сторона.

Конференция ДНЯО проходит в Нью-Йорке.

Недавно на конференции представитель от России исключил возможность ядерного удара по Украине в текущем конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981657-severnaya-koreya-otvetila-v-oon-na-obvineniya-v-obladanii-yadernym-oruzhiem/