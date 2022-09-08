Глава МАГАТЭ проведет консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по созданию вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности, об этом говорится на странице МАГАТЭ в Twitter.

"Вчера генеральный директор Рафаэль Гросси рекомендовал срочно создать зону ядерной и физической безопасности и защиты на ЗАЭС. Сейчас он проводит консультации, направленные на реализацию этого плана", – говорится в сообщении агентства.

Как пишет МАГАТЭ, возобновившийся обстрел повредил резервную линию электропередачи между Запорожской АЭС в Украине и близлежащей тепловой электростанцией, что еще больше увеличило риск ядерной катастрофы на объекте.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призвал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что ЗАЭС должна быть объектом гражданской инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986734-glava-magate-provedet-konsultatsii-po-sozdaniyu-zony-bezopasnosti-vokrug-zaes/