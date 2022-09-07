Генсек НАТО предупредил Украину и западные страны о приближении трудной зимы

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Walschaerts/ Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине входит в "критическую фазу", Киев и его партнеров ожидает трудная зима, передает Financial Times.

"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооруженных сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", – заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, война в Украине вступает в "критическую фазу". Он добавил, что НАТО готовит более десяти проектов, которые будут направлены на то, чтобы помочь Украине пережить зиму, укрепить сектор обороны и перейти от вооружения советской эпохи к "возможностям стандарта НАТО".

"Нас ждут трудные шесть месяцев с угрозой отключения электроэнергии, сбоев и, возможно, даже гражданских беспорядков. Но мы должны придерживаться курса и противостоять тирании – ради Украины и ради нас", – написал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что сложившееся нынешнее положение стран Европы стало самым опасным со времен Второй мировой войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986637-gensek-nato-predupredil-ukrainu-i-zapadnye-strany-o-priblizhenii-trudnoy-zimy/