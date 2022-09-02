Берлускони завел TikTok и в первом видео обратился к молодежи

Сильвио Берлускони. Фото: Piero Cruciatti/Anadolu Agency via Getty Images

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони завел аккаунт в TikTok и в первом видео обратился к молодежи, передает РИА Новости.

"На этой платформе вас, ребята, более пяти миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю", – заявил Берлускони.

Как отметил 85-летний политик, он завел аккаунт в TikTok, чтобы обсудить проблемы, которые близки его партии и касаются молодых людей. Экс-премьер Италии пообещал также поговорить о пунктах программы своей партии "Вперед, Италия" перед выборами, которые состоятся 25 сентября.

"Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты", – сказал он.

Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985835-berluskoni-zavel-tiktok-i-v-pervom-video-obratilsya-k-molodezhi/