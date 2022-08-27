МИД Китая выразил протест США из-за визита американского сенатора на Тайвань

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Министерство иностранных дел Китая выразило решительный протест США из-за визита американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань, об этом говорится на сайте ведомства.

"Визит американского сенатора на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также обещание США поддерживать исключительно неофициальные отношения с Тайванем. Китай в связи с этим выражает недовольство и решительный протест", – говорится в заявлении МИД Китая.

Кроме того, Китай призвал Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня. В ведомстве подчеркнули, что их страна продолжит принимать меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

Ранее посольство Китая в Соединенных Штатах назвало поездку американского сенатора Марши Блэкберн на Тайвань ярким примером дестабилизации в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985082-mid-kitaya-vyrazil-protest-ssha-iz-za-vizita-amerikanskogo-senatora-na-tayvan/