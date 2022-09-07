Светлана Лобода: Я потеряла очень многое, ведь я была артисткой номер один в России

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода высказалась о том, чего она добилась в России и что потеряла, уехав оттуда. Артистка также рассказала, какую помощь оказывает согражданам.

В своем интервью "Скажи Гордеевой" Лобода рассказала, что ей пишут российские фанаты.

"Многие поклонники мои из России говорят: "Вы нас бросили, вы нас оставили оставили?". Я украинка. Я очень люблю свою страну, я очень люблю свой род. Для меня семья - самое важное, что у тебя есть в жизни! Я всегда буду с ней до конца. Я жертвую карьерой, я ведь могла спокойно находиться в России, меня же никто не пихал в спину, не говорил мне выходить с лозунгами.

Я абсолютно осознанно понимала, что я с первых дней войны иду на сторону своей страны и буду с ней до конца, что я буду помогать. Я организовала большой волонтерский штаб у себя в офисе, я собрала людей, я сутками помогала всем, чем могла, всем вокруг. Все, кто обращались ко мне, всегда получали помощь, потому что я понимала, что это мой долг", - высказалась артистка.

Светлана добавила, что по-другому просто не может.

"Как можно быть страусом, прятать голову в песок? Как я могла остаться в России и делать вид, что ничего не происходит, выходить на сцену, петь, улыбаться в то время, когда в моей стране такое горе. Да, я потеряла очень многое, да, я была артистом номер один в России. И я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, и тот успех, который Россия мне дала, но я не хочу идти на сделку со своей совестью", — заявила Лобода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986625-svetlana-loboda-ya-poteryala-ochen-mnogoe-ved-ya-byla-artistkoy-nomer-odin-v-rossii/