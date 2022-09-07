Путин: Россия с 24 февраля ничего не потеряла

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума заявил, что их страна с 24 февраля ничего не потеряла, наоборот, укрепила суверенитет, передает РИА Новости.

"Уверен, ничего мы не потеряли (с началом операции в Украине - ред.) и ничего не потеряем. Главное приобретение – это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", – заявил российский президент.

Путин отметил, что в отношении к операции происходит "определенная поляризация" как в мире, так и внутри России.

"Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете", – добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до двух миллионов человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986592-putin-rossiya-s-24-fevralya-nichego-ne-poteryala/