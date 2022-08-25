Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до 2 млн человек
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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации с начала следующего года.
Документ, подписанный российским президентом, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в указе Путина.
Согласно предыдущему указу от 17 ноября 2017 года, штатная численность Вооруженных Сил Российской Федерации составляла 1 902 758 единиц.
Новый указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли рассказал, что стране не нужно полное импортозамещение, оно необходимо лишь в некоторых отраслях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984846-putin-podpisal-ukaz-ob-uvelichenii-shtatnoy-chislennosti-vs-rossii-do-2-mln-chelovek/