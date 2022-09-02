Зеленский распустил делегацию Украины в трехсторонней контактной группе

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский отменил указы о создании и составе делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), передает ZN.UA со ссылкой на указ главы государства.

На сайте президента Украины опубликован указ Зеленского о признании утратившими силу ряда других указов, которые регулировали вопросы формирования делегации и изменений ее состава.

Таким образом, Зеленский распустил делегацию, представлявшую Украину на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как пишет НВ, трехсторонняя контактная группа занималась урегулированием конфликта на востоке Украины. В переговорах принимали участие делегации Украины, ОБСЕ и России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что их стране на восстановление потребуется 600-800 млрд долларов. Он подчеркнул, что это лишь примерная сумма, так как боевые действия в Украине все еще продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985881-zelenskiy-raspustil-delegatsiyu-ukrainy-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe/