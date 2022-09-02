МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси опубликовал в Twitter видео, в котором заявил, что агентство сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции.

По его словам, за несколько часов работы он сделал обзор ключевых зон, которые хотел увидеть.

"Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное – мы устанавливаем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", – сказал он.

Как пишет УНИАН со ссылкой на "Енергоатом", Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним уехало большинство членов делегации.

"В настоящее время на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут находиться на ЗАЭС до 3 сентября.

Ранее Украина и Россия сообщили о провокациях перед визитом миссии МАГАТЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985824-magate-sohranit-postoyannoe-prisutstvie-na-zaporozhskoy-aes/