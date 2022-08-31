"Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку"

"Северный поток" в Любмине. Иллюстративное фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час. Как передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream AG, работа магистрали приостановлена из-за планового ремонта на компрессорной станции "Портовая".

Согласно данным мониторинга, после 2:00 (5:00 по Нур-Султану) поставки сократились с 14 437 484 кВт/ч до 10 000 кВт/ч. И после 6:00 (9:00 по Нур-Султану) они упали до нуля.

Сообщается, что поставки газа будут приостановлены с 4:00 (7 утра по Нур-Султану) 31 августа по 04:00 3 сентября из-за ремонта на компрессорной станции "Портовая". После завершения ремонтных работ прокачку газа по газопроводу восстановят до уровня 33 млн куб. м. в сутки.

Ранее компания-оператор проекта Nord Stream AG уже приостанавливала поставки по газопроводу "Северный поток" на 10 дней с 11 по 21 июля для проведения плановой профилактики.

Тем временем жители Германии будут платить за газ на сотни евро больше с октября. Эта мера принята для того, чтобы помочь энергетическим компаниям покрыть расходы в условиях кризиса.

А правительство Швейцарии решило сократить потребление газа на 15 процентов в предстоящий зимний период, чтобы избежать возможного дефицита газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985473-gazprom-ostanovil-postavki-gaza-po-severnomu-potoku/