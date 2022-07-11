Поставки российского газа по "Северному потоку" приостановили на 10 дней

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Компания-оператор проекта Nord Stream AG приостановила поставки по газопроводу "Северный поток" на 10 дней с 11 по 21 июля. За это время компания будет проводить плановую профилактику, передает РБК.

В сообщении оператора говорится, что они заранее согласовали с партнерами дату и план работ.

"Северный поток" - газопровод, проходящий из России в Германию через дно Балтийского моря. Строительство проекта стартовало в 2010 году. А поставки газа начались уже в 2012 году.

Ранее Германия выразила опасение, что российская сторона под предлогом технического обслуживания, которое проводится каждый год, может полностью прекратить поставки российского газа.

Также мы писали, что канадское правительство сделает исключение из антироссийских санкций для поставок турбин для "Северного потока".

В итоге они дали согласие на передачу Германии турбины, которая нужна для возобновления полноценной работы данного газопровода, пишет Bloomberg.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977778-postavki-rossiyskogo-gaza-po-severnomu-potoku-priostanovili-na-10-dney/